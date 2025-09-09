Susana Díaz, sobre las medidas contra Israel anunciadas por Sánchez: "Teníamos que haberlo marcado como una política de Estado"

La semana arrancaba con el anuncio de una comparecencia del Pedro Sánchez desde Moncloa la mañana del lunes. El presidente del Gobierno anunció un paquete de medidas contra el Estado de Israel.

Al anuncio de Sánchez se han sucedido reacciones como la del alcalde de Madrid. José Luis Martínez -Almeida expresaba que no aprecia que Israel esté cometiendo un genocidio contra la población de Gaza.

Susana Díaz, senadora del Partido Socialista y colaboradora habitual de Espejo Público, manifestaba su discrepancia tanto con Martínez -Almeida, como con Albert Rivera, quien también el lunes en el programa analizaba la comparecencia de Pedro Sánchez, expresando que el Gobierno debería responder a un pacto de Estado y seguir las líneas de la Unión Europea. También se pronunciaba al respecto el expresidente Felipe González, que visitaba el plató de Espejo Público la mañana de este martes y respondía a las preguntas de Susanna Griso.

Los niveles de destrucción y cifras de víctimas llevan a Susana a considerar las acciones del Ejército de Israel como un genocidio: "Es el exterminio parcial o total de un grupo étnico, racial o religioso".

"Las trincheras en que se han situado PSOE y PP"

No quería entrar Susana en un debate de términos jurídicos y pasaba a valorar un cambio que ha sufrido la política exterior de España. Recuerda que las posturas sobre asuntos de máxima relevancia como el conflicto de Oriente Medio, o la posición con Marruecos, históricamente han contado con el consenso de los dos grandes partidos: "Era política de Estado, de país".

Al mismo tiempo susana remarcaba que desde hace ya tiempo que varios Gobiernos del país han tomado decisiones unilaterales, ignorando esa regla no escrita de acuerdos de Estado en según que materia. Por eso entiende que "ahora no es posible" ese cuórum sobre el conflicto en Palestina, situando en polos opuestos al PP y al PSOE.

¿Opinión mayoritaria?

"Por primera vez hay algo donde la sociedad española ha superado la ideología", decía la política socialista, que afirmaba que la inmensa mayoría de españoles reaccionan con horror ante lo que acontece en Gaza con la población civil.

