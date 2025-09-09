El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza

En la madrugada de este martes, el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha instado a los gazatíes a evacuar toda la ciudad de Gaza. "A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", ha anunciado en su cuenta de 'X'.

El mensaje del portavoz indica que la orden afecta a toda la ciudad, donde, según la ONU, viven y se refugian cerca de un millón de personas. "Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi", añadió, en referencia al área designada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, anunciada el sábado pasado pese a encontrarse ya saturada de desplazados.

Desde el inicio de la guerra al menos 64.522 gazatíes han muerto

Adraee subrayó que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamás" y que "operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave". Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás.

