El padre Ángel cuenta desde Jordania la realidad de los niños a los que ayuda tras salir de Gaza: "Uno ha sido mordido por uno de los perros"

El sacerdote se encentra en Jordania ayudando a las familias de Gaza que han tenido que abandonar la ciudad por culpa de la guerra.

Padre Ángel

Tras la reyerta en la vuelta ciclista en su undécima etapa que finaliza en Bilbao, por las protestas propalestinas contra el equipo Israel-Premier Tech, el padre Ángel, que se encuentra desarrollando un proyecto humanitario con su asociación 'Mensajeros por la paz', considera que "está bien que todos podamos defender al pueblo Palestino".

Sin embargo, subraya que "uno lo que nunca puede estar es a veces a favor de la violencia". Señala a aquellos que deberían de llevar a cabo un alto al fuego en Gaza: "Quien tiene que verdaderamente protestar son los presidentes y gobiernos".

El partido que lidera Yolanda Díaz, Sumar, ha pedido medidas más contundentes al Gobierno. Al chat privado de Espejo, fuentes del partido han comunicado que "los ministros de Sumar proponen cinco sanciones y medidas adicionales contra Israel para frenar el genocidio en Palestina. Entre ellas, retirada de la embajadora española en Tel Avivi y la aprobación inmediata de la ley de embargo de armas...".

El padre Ángel cuenta que acaban de salir de la embajada española en Jordania para ayudar a las familias de gazatíes que han tenido que huir de la guerra porque "todos los actos que se puedan hacer para llegar a poner paz y que haya menos niños" viviendo estas situaciones.

Niños enfermos

Uno de los lugares donde estará el sacerdote será una casa donde tienen a "17 niños enfermos que se han podido escapar o traer a Jordania". También visitan el hospital, donde llevan a alguno de los menores enfermos y "uno de los niños ha sido mordido por uno de los perros allá en Gaza".

Con la situación tan "tremenda" que se vive allí, a veces "las palabras sobran", expresa el padre Ángel, quien considera que "hay que llegar a los hechos", pudiendo llevarles un poco de leche. No obstante, ante la gravedad de lo que está ocurriendo "estamos viendo que poca solución tiene", y que al menos lo que está pasando en Palestina y otros lugares que "sirva para que nos duela en el alma".

Padre Ángel
Israel

El padre Ángel cuenta desde Jordania la realidad de los niños a los que ayuda tras salir de Gaza: "Uno ha sido mordido por uno de los perros"

El sacerdote se encentra en Jordania ayudando a las familias de Gaza que han tenido que abandonar la ciudad por culpa de la guerra.

