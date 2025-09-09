Felipe González: "Siempre he tenido muy buenas relaciones con Israel y no hay que confundirlo con lo que representa Netanyahu"

La Fundación Alternativas que preside Felipe González lleva años advirtiendo de que el cambio climático podía traernos los incendios de sexta generación que se han asolado este verano a la Península.

Señala González que los incendios de ahora "son como no han sido nunca". "Hemos abandonado el campo. En otros lugares como Bolivia lo que hacen es ocupar el campo porque ha habido cientos de miles de hectáreas perdidas y cambios en la producción de los acuíferos".

Nosotros tenemos el abandono de las zonas rurales y tenemos un problema más grave, determina el expresidente del Gobierno. Afirma además que las zonas más protegidas son las que más arden porque "la protección en el fondo cuando se hace desde un despacho se hace pensando en que quien estorba es el hombre". Apunta González que para que haya un equilibrio hay que meter lo que había hace 600 años en esas zonas. "Si retiras al ser humano de las zonas protegidas en España, arden más que las no protegidas. Estamos evaluando cuál es el porcentaje de grandes incendios que hay en las zonas protegidas". Para Felipe González, con estos incendios se ha producido un doble fracaso: el de la lucha contra el fuego y de la protección de la vida.

"Se está cerrando en falso el problema de los incendios"

Cree González que aunque cambio climático ha habido siempre, la particularidad de este es que hay una incidencia de la actividad humana que provoca una aceleración del cambio por el calentamiento global. "Ojalá se consiguiera un pacto para hacer una ley de pandemias pero ni si quiera hay. No cerramos ninguna reforma. Ahora estamos cerrando en falso el problema de los incendios porque ya se han quedado atrás".

Cree que a Pedro Sánchez le han llegado muchas peticiones "incomprensibles" sobre los incendios. "Unos pedían medios, algunos se han pedido y no se han utilizado y otros pedían algunos que no tenían en toda Europa.

"Nunca rompería las relaciones diplomáticas con Israel"

Sobre el endurecimiento del Gobierno en sus medidas contra Israel, considera que tenemos un problema de fondo y "nunca rompería relaciones diplomáticas con Israel". "Lo que está ocurriendo es intolerable por parte de Hamás. Ayer hay un atentado en Jerusalén en el que muere un español de origen melillense y judío con 25 años. Hamás aplaude el atentado y le da las gracias al Gobierno español por su posición en Gaza".

Afirma que Hamás tiene que entregar a los rehenes para que haya un avance en la situación. "He tenido y tengo muy buenas relaciones con Israel y no confundo a Israel con lo que representa el actual Gobierno de Netanyahu".

"Si alguien está propagando sentimientos antisemitas en la opinión pública mundial es Netanyahu . Quiero hacer comprender que hasta Trump es contingente y la opinión publica internacional es fundamental para comprender a Israel. Si se cargan a esa opinión están cometiendo un error gravísimo. Hamás quiere la aniquilación del estado de Israel".

Establece el socialista que el problema de fondo es que el actual Gobierno de Israel ha decidido que no habrá bajo ninguna circunstancia un espacio de reconocimiento de un estado palestino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.