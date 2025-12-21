Ferit teme perder a Seyran tras el brutal final del secuestro: esta noche, capitulazo de Una nueva vida

Esta noche en Una nueva vida, el secuestro llega a su punto más extremo. Akin, acorralado y fuera de sí, toma una decisión que nadie esperaba: dispara a su madre y después se dispara a sí mismo.

En medio del caos, Ferit consigue rescatar a Seyran y la lleva como puede hasta el coche. Ella está muy grave y él apenas puede contener el miedo. Nada más arrancar, llama a Abidin: “Le han hecho algo a Seyran, no está bien”.

En el hospital comienza una auténtica carrera contrarreloj. Los médicos la reciben de urgencia mientras Ferit permanece a su lado, temiendo perderla después de todo lo que han vivido juntos. Seyran no responde y Ferit se derrumba, sin saber si ella logrará salir adelante.

Esta noche, Una nueva vida vive uno de sus capítulos más intensos: Seyran lucha por sobrevivir y Ferit intenta ser más fuerte que nunca. A las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.