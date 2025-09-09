El Consejo de Ministros aprueba parte de las medidas contra Israel

El Consejo de Ministros celebra este martes una reunión marcada por la agenda internacional. Sobre la mesa estarán las nuevas medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez contra Israel, al que responsabiliza del "genocidio" en Gaza.

Sánchez adelantó este lunes hasta nueve medidas. Algunas ya están en marcha y otras se aplicarán de inmediato. La más relevante es un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel, en vigor de facto desde octubre de 2023. Aunque estaba previsto aprobarlo hoy, fuentes gubernamentales admiten que podría retrasarse a otra reunión por cuestiones técnicas. Una vez validado en el Consejo de Ministros, necesitará convalidación en el Congreso.

En el paquete de sanciones se incluyen también restricciones de entrada a España para personas vinculadas con crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos o con la ofensiva militar en Gaza. A ello se suman medidas de control sobre el espacio aéreo y marítimo: el Ejecutivo impedirá el uso del espacio aéreo nacional a aeronaves que transporten material de defensa con destino a Israel y bloqueará el tránsito en puertos españoles de barcos que suministren combustible a las fuerzas armadas israelíes.

En el ámbito económico, el Gobierno prohibirá la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. Paralelamente, los servicios consulares a ciudadanos españoles residentes en esos asentamientos quedarán limitados a la asistencia mínima obligatoria.

Otra línea de acción pasa por reforzar el apoyo directo a Palestina. España incrementará su implicación en la misión de la Unión Europea en el paso fronterizo de Rafah, en la Franja de Gaza. Además, se lanzarán nuevos proyectos en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. En cuanto a la ayuda humanitaria, el Ejecutivo ampliará su contribución. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) recibirá 10 millones de euros adicionales, mientras que la ayuda total para Gaza crecerá hasta los 150 millones en 2026.

Nueva ley antitabaco

Otra de las cosas que se aprobará en el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que refuerza las restricciones al consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos en España. La norma equipara los vapeadores a los cigarrillos convencionales y amplía los espacios libres de humo a lugares de gran afluencia, como terrazas de hostelería, piscinas, marquesinas de transporte público, universidades e instalaciones deportivas. También se considerarán espacios laborales los vehículos comerciales, donde quedará prohibido fumar.

La futura ley incorpora un perímetro de seguridad de 15 metros alrededor de colegios, hospitales, centros deportivos y parques infantiles, en el que tampoco se permitirá fumar ni vapear. Además, introduce nuevas limitaciones a la publicidad y patrocinio de productos relacionados con el tabaco.

Lo que finalmente no figura en el texto es el empaquetado genérico, una de las medidas más reclamadas por las asociaciones sanitarias y antitabaco. El Gobierno deja abierta la posibilidad de incluirla durante la tramitación parlamentaria. Tampoco se ha concretado el incremento de la fiscalidad del tabaco, una medida que se negoció entre Sanidad y Hacienda pero que nunca llegó a plasmarse en un borrador.

