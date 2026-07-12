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Martín Savi, el especialista en los grandes retos vocales de la edición

El argentino nos ha cautivado con sus imitaciones esta edición y ha dejado claro que el escenario es su segunda casa.

Martín Savi, el especialista en los grandes retos vocales de la edición

Martín Savi, el especialista en los grandes retos vocales de la edición

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Patri Bea
Patri Bea
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Martín Savi ha sido una de las grandes revelaciones de Tu cara me suena 13. Llegó sorprendiendo al jurado como Mika y, gala tras gala, se ha ganado el cariño del público con su voz privilegiada y una gran capacidad para asumir retos muy diferentes.

El argentino ha brillado especialmente en las actuaciones de mayor exigencia vocal y consiguió ganar la gala con una Adele que nos dejó con la boca abierta. Con Madonna también estuvo a punto de tocar la gloria y, de hecho, Manel Fuentes aseguró que Martín era el hombre que mejor había hecho de mujer en el programa.

¡Puro sentimiento! Martín Savi emociona como Camilo Sesto

Nino Bravo, Queen o Íñigo Quintero son otras de las imitaciones con las que el argentino ha demostrado su potencia vocal y versatilidad. ¡Recuerda todas sus actuaciones antes de los directos dándole al play al vídeo de arriba!

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