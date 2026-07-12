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Celia deja sin palabras a Becky G en La Voz Kids: “Estoy enamorada de tu voz”

La cantante ha elogiado el control vocal de la joven talent del equipo de Antonio Orozco.

Becky G

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Celia iluminó el plató con una actuación tan emotiva como especial. La talent no pudo contener las lágrimas después de su propia interpretación de ‘Piensa en mí’, de Luz Casal.

Celia, talent de La Voz Kids

Becky G, impresionada por el increíble poderío vocal de la joven, aseguró estar enamorada de su voz. “Estoy intentando encontrar las palabras”, le dijo antes de afirmar que no era capaz de entender el control de su voz.

La pequeña, ya convertida en un mar de lágrimas por la emoción del momento, escuchó atentamente los halagos de todos los artistas presentes. ¡Vuelve a ver este momento!

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