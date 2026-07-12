Avance semanal de Sueños de libertad: Cloe toma una determinante decisión sobre su futuro

La semana que viene promete y mucho, ¡menuda semana nos espera en la serie más vista de la televisión!

Para empezar, los De la Reina por fin protagonizarán la esperada fiesta para celebrar la no deslocalización de la fábrica. Contra todo pronóstico, Damián acudirá a la fiesta y terminará acaparando todos los focos.

Gabriel, que se sentirá humillado en la celebración, no dudará en plantar cara al patriarca de los De la Reina y...¡jurarle venganza! ¿De qué será capaz esta vez?

Además, el marido de Begoña tampoco dudará en cobrarle a Tasio el favor que le hizo al contratar a Paula como dependienta de la tienda. El director de la fábrica exigirá a su primo que le revele una importante información que podrá volver a poner contra las cuerdas el futuro de la perfumera. ¿De qué se tratará?

Damián en el capítulo 602 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Mientras, Paula comenzará sus andaduras en su nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, Claudia se mostrará distante con ella y le dejará claro que no es bienvenida. ¡Todo apunta a que la nueva dependienta no hará buenas migas con el resto de sus compañeras!

En otro orden de cosas, Pablo seguirá sin dar su brazo a torcer y le dejará claro a Marisol que no piensa hacerse cargo ni de ella, ni del hijo que esperan. La tensión que se respira en el matrimonio Salazar tras la llegada de la joven llevará a Nieves a hacer a su marido una drástica propuesta que podrá cambiarlo todo, ¿de qué se tratará?

Además, Marisol, que se sentirá más sola que nunca, vivirá momentos de desolación e incertidumbre cuando unos continuos dolores en el vientre lleven a la joven a preocuparse por la salud del hijo que espera.

Marisol en el capítulo 603 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡El plan de Beatriz de darle biberón de fórmula a Juanito surtirá efecto! Begoña no podrá evitar preocuparse al ver que el pequeño De la Reina no quiere cogerle el pecho e incluso llegará a sospechar que la niñera le ha dado leche en polvo. ¿Confesará la verdad?

Mientras tanto, Eduardo continuará debatiéndose si debe contarle la verdad a Roque. El chófer de la familia, con el apoyo de Manuela, deberá decidir si confesarle al joven que él es su verdadero padre o gaurdar para siempre el secreto de su difunto hermano

Finalmente, Fina recibirá una jugosa propuesta de Brossard...¡para trabajar en la colonia! Las fotografías de la joven llegarán a manos del hijo del difunto magnate, que no dudará en ofrecerle un puesto que deberá compartir con...¡Marta y Cloe! ¿Aceptará la fotógrafa formar equipo con ellas?

Fina en el capítulo 602 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, Hugo Brossard continuará insistiendo a Cloe para que acepte su propuesta laboral en Nueva York y abandone su proyecto en la fábrica. Aunque la joven ya ha rechazado esta proposición varias veces, deberá tomar una última y determinante decisión sobre su futuro en la fábrica. ¿Cuál será su elección?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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