La Tte. de alcalde de Los Gallardos, sobre las muertes en el incendio: "Una decisión equivocada"

Antonia Martínez vive el día más trágico como teniente de alcalde de Los Gallardos, municipio de Almería que es tristemente noticia por el fatal incendio que a estas horas sigue consumiendo la comarca.

Al menos 11 personas han muerto atrapadas por las llamas, en sus coches o andando por un camino mientras trataban de ponerse a salvo por una ruta de escape errónea. Se teme que esa cifra pueda aumentar dado que Antonia Martínez confirma que existen personas desaparecidas aunque a primera hora de este viernes se desconoce el número exacto. Varias de las víctimas serían ciudadanos británicos que según han informado las autoridades habrían tomado la decisión de forma tardía y equivocada, por razones que tendrán que esclarecerse.

"Hasta que no se pueda acceder a la zona no sabemos lo que se puede encontrar", explicaba la teniente de alcalde de Los Gallardos.

¿Qué falló?

Martínez se atreve a asegurar que no tiene constancia de que se produjera un fallo en el operativo, sin embargo las personas fallecidas tomaron un camino diferente a los marcados por los equipos de emergencias para evacuar el pueblo, según la Tte. de alcalde fruto de los nervios, la confusión y el miedo: "Fallar no es que haya fallado nada. Desde el primer momento estaban todos los operativos (...) Yo no sé, en una situación así, cómo podemos reaccionar. Quizá pensaron que era lo mejor (...) Una decisión equivocada".

Por qué tomaron esa ruta de escape, que terminó por convertirse en un callejón sin salida, sigue siendo ahora una incógnita.

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