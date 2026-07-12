“Los admiro, yo no sería capaz”: Ana Torroja, sobre la posibilidad de ser futura concursante de Tu cara me suena

Uno de los momentazos de la segunda semifinal de Tu cara me suena fue la visita de Ana Torroja. La artista participó en el Training VIP de Paula Koops, y ha estado toda la semana entrenándola para que la imitación fue, sencillamente, impecable.

Antes de la actuación de la concursante, Manel Fuentes pidió que Ana Torroja saliese al escenario de Tu cara me suena. Tantas veces imitada, ¡y tantas veces invitada! No es la primera vez que vemos a Ana Torroja en Tu cara me suena pero… ¿se vería como concursante en una futura edición?

Ana Torroja ha confesado que, entre sus proyectos que están por venir, no se encuentra el de participar en Tu cara me suena: “Los admiro, yo no sería capaz”, reconoce la artista, calificando a los concursantes como unos “valientes”.

Manel Fuentes le ha preguntado por alguna clave que le ha enseñado a Paula Koops para que borde la imitación, y Ana Torroja lo ha contado todo. ¿Quieres saberlo? ¡Dale clic al vídeo y no te lo pierdas!

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