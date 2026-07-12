Seyran, el mayor apoyo de Ferit para heredar el apellido Korhan y su fortuna: “No estás solo, me tienes a mí”

Seyran está muy preocupada por Suna tras el accidente en el que Aysen ha caído por las escaleras, acabando en el hospital. La joven no quiere que le pase nada malo a su hermana y toda su atención está en ella, pero Ferit está peleando contra sus propios fantasmas.

En un arrebato de sinceridad, Ferit le cuenta a Seyran que Halis sigue enfermo: nunca superó la enfermedad ya que dejó a medias el tratamiento. Ahora, la salud del patriarca es frágil, por lo que ha decidido dar un paso al costado, y que sea Ferit quien lidere el apellido Korhan.

Ferit está asustado, siempre ha estado a la sombra de su abuelo, y tomar el control le da vértigo. “Halis Korhan no puede morir”, se repite el joven, que ya va sintiendo la presión sobre sus hombros.

Pero Seyran no lo dejará solo y se muestra como el apoyo que Ferit siempre ha necesitado. “No estás solo, me tienes a mí”, le anima la joven, buscando un plan para solucionarlo juntos.

Halis confía en su nieto cuando él no se siente con fuerzas de llevar el peso de la familia. Ahí es cuando Seyran se muestra más optimista y le recuerda que él le dio fuerzas cuando ella flaqueaba, así que ahora es su turno de ayudarle, un momento lleno de complicidad que demuestra a Ferit no hay nada que juntos no puedan lograr.

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