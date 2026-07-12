En Torrelavega
Antonio Resines presume ante Joseba Arguiñano: “Yo soy de la cofradía del hojaldre, de la anchoa y tengo la alubia de oro”
El actor ha sacado pecho ante el cocinero vasco sobre su pertenencia a distintas asociaciones culinarias en Torrelavega.
Publicidad
Antonio Resines ha confesado que no tiene ni idea de cocinar, “no sé hacer nada de nada, ni cortar” ha dicho el actor durante la preparación de una receta en Cocina abierta de Joseba Arguiñano.
Una inexperiencia que ha solventado con su pasión por comer, “yo soy de la cofradía del hojaldre y de la anchoa en Torrelavega” ha asegurado el actor.
Además, Resines ha presumido de tener la alubia de oro, y a la hora de comer apuesta por la anchoa de aperitivo, la alubia como plato principal y el hojaldre en el postre. ¡Todo un menú de escándalo el propuesto por Antonio Resines a Joseba Arguiñano!
Más Noticias
- La confesión de Joseba Arguiñano a Antonio Resines: “Mi madre me daba la teta entre comanda y comanda”
- Antonio Resines cocina junto a Joseba Arguiñano: receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro
- La curiosa anécdota de los chipirones de Joseba Arguiñano: ¿Sabes por qué se llama chipirones Pelayo la receta?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad