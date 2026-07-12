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Antonio Resines presume ante Joseba Arguiñano: “Yo soy de la cofradía del hojaldre, de la anchoa y tengo la alubia de oro”

El actor ha sacado pecho ante el cocinero vasco sobre su pertenencia a distintas asociaciones culinarias en Torrelavega.

Antonio Resines presume ante Joseba Arguiñano

Antonio Resines presume ante Joseba Arguiñano: “Yo soy de la cofradía del hojaldre, de la anchoa y tengo la alubia de oro”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Antonio Resines ha confesado que no tiene ni idea de cocinar, “no sé hacer nada de nada, ni cortar” ha dicho el actor durante la preparación de una receta en Cocina abierta de Joseba Arguiñano.

chipirones pelayo con falso arroz negro

Antonio Resines cocina junto a Joseba Arguiñano: receta de Chipirones Pelayo con falso arroz negro

Una inexperiencia que ha solventado con su pasión por comer, “yo soy de la cofradía del hojaldre y de la anchoa en Torrelavega” ha asegurado el actor.

Además, Resines ha presumido de tener la alubia de oro, y a la hora de comer apuesta por la anchoa de aperitivo, la alubia como plato principal y el hojaldre en el postre. ¡Todo un menú de escándalo el propuesto por Antonio Resines a Joseba Arguiñano!

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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