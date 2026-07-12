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Mejores momentos | Asalto final

La actuación de Evolett conquista a Luis Fonsi: “Ha sido lo mejor que he escuchado”

La talent conquistó a todos los presentes con una actuación tan especial como inolvidable.

Melody y Fonsi

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La talent que enamoró a Luis Fonsi desde las Audiciones a ciegas ha vuelto a dejarle claro al puertorriquense que hizo bien en girar su asiento y confiar en el talento de Evolett desde el principio.

Después de volver a brillar con luz propia en el Asalto final, Fonsi pudo evitar deshacerse en elogios hacia una de sus grandes apuestas para La Voz Kids. “Ha sido lo mejor que he escuchado”, le ha dicho el coach a la joven madrileña.

Evolett, talent de La Voz Kids

Evolett no fue capaz de ocultar su emoción y, con lágrimas en los ojos, se mantuvo escuchando atentamente a su mentor que no daba crédito a tan increíble derroche de talento con tan solo 14 años. ¡Espectacular!

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