Anabel Pantoja celebra por todo lo alto su 40 cumpleaños: cambio de look y una gran fiesta

Anabel Pantoja ha dado la bienvenida a una nueva década de la mejor manera posible. La colaboradora e influencer ha celebrado su 40 cumpleaños rodeada de familiares y amigos en El Rocío, un lugar muy especial para ella, donde ha organizado una gran fiesta marcada por la música, las risas y las emociones.

Para hacer todavía más simbólico este nuevo comienzo, la sobrina de Isabel Pantoja sorprendió a todos con un cambio de look, despidiéndose de su larga melena para estrenar una imagen mucho más fresca y veraniega.

Antes de arrancar la celebración, Anabel compartió en sus redes sociales el momento en el que pasaba por la peluquería para cortar varios centímetros de su cabello, un gesto con el que quiso simbolizar el inicio de esta nueva etapa personal. La reacción de sus familiares y amigos no se hizo esperar, y ella misma mostró algunos de esos instantes, entre ellos el de su pareja, David Rodríguez, que no dudó en decirle que estaba "fenomenal" con su nuevo estilo.

La celebración tuvo lugar en una casa alquilada en El Rocío, donde la sobrina de la tonadillera ejerció de anfitriona de un fin de semana muy especial.

Entre los invitados no faltaron personas imprescindibles en su vida como su madre, Merchi, David Rodríguez, Susana Molina, Amor Romeira y Raquel Bollo, que disfrutaron junto a ella de una jornada repleta de bailes, música y momentos para el recuerdo.

La fiesta llega, además, en un momento especialmente significativo para Anabel Pantoja. Después de unos meses complicados, la influencer ha querido dejar atrás las dificultades y celebrar por todo lo alto su entrada en los 40, rodeándose de su círculo más íntimo y demostrando que afronta esta nueva etapa con ilusión, optimismo y una imagen completamente renovada.