Johnny Galecki vuelve a la actuación siete años después: ¿Por qué se retiró tras The Big Bang Theory?

Johnny Galecki conquistó a millones de espectadores dando vida a Leonard Hofstadter en The Big Bang Theory durante 12 años. Sin embargo, tras su final en 2019, el actor desapareció de la televisión y no ha vuelto a salir en ningún proyecto.

Ahora, él mismo ha confirmado su vuelta a la actuación con la obra teatral Kowalski, poniendo fin a un prolongado paréntesis. Eso sí, su regreso ha despertado la pregunta de muchos seguidores de la serie: ¿por qué desapareció de Hollywood cuando estaba en la cima de su carrera?

Johnny Galecki, Leonard en 'The Big Bang Theory' | CBS

A pesar de que no le faltaron ofertas ni fuera cancelado, su decisión fue completamente personal. Tras 12 temporadas interpretando al mismo personaje, Galecki sintió que necesitaba echar el freno y alejarse del intenso ritmo de trabajo que exigía la sitcom.

Otro de los grandes motivos de su retirada fue su vida personal para llevar una vida más tranquila lejos del foco mediático de Los Ángeles. Ese cambio de prioridades le llevó a instalarse en Nashville, buscando un estilo de vida más discreto.

"Durante los últimos siete años, he tenido la suerte de pasar más tiempo viviendo que actuando", dijo Galecki en su Instagram, haciendo referencia al tiempo que ha pasado con su esposa, Morgan, y su hija Oona Evelena, de 2 años, y su hijo Avery Orbison, de 6 años, a quien comparte con su exnovia Alaina Meyer.

Mientras otros compañeros de reparto continuaron encadenando nuevos proyectos televisivos, como Kaley Cuoco o Jim Parsons, Galecki optó por rechazar propuestas y limitar sus apariciones.

A sus 51 años, Galecki ha considerado volver en una obra teatral en la que dará vida al dramaturgo Tennessee Williams, un papel muy diferente al que le convirtió en una estrella internacional, pero del que ha asegurado que se trataba de uno de sus héroes literarios.

Leonard en 'The Big Bang Theory' interpretado por Johnny Galecki | CBS

Aunque muchos interpretaron su ausencia de las cámaras como una retirada, lo cierto es que él nunca se pronunció al respecto y finalmente se ha tratado de una pausa. Queda por ver si tras ello también volverá para la televisión o el cine.

Mientras tanto, los fans de The Big Bang Theory pueden disfrutar del spin-off Stuart no consigue salvar el universo, centrado en el dueño de la tienda de cómics, que se estrena este 24 de julio en HBO Max.