Gala 13 | Mejores momentos
Lolita agradece a Jesulín de Ubrique haber imitado a Manolo Tena: “Nunca se vio la importancia que tenía en España”
Lolita agradece a Jesulín de Ubrique haber imitado a Manolo Tena: “Nunca se vio la importancia que tenía en España”
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A pesar de no haberse convertido en finalista, el paso de Jesulín de Ubrique por Tu cara me suena 13 ha sido de esos que será imposible de olvidar.
El extorero ha aceptado todos los retos que el pulsador le ha dado, y para la última semifinal se tuvo que poner en la piel de Manolo Tena, regalándonos un homenaje al cantautor español con 'Sangre española'.
Esta actuación le ha llegado al corazón a Lolita, pues Manolo Tena era un gran amigo tanto de ella como de la familia Flores, y ha aprovechado la imitación para mandarle un beso al cielo.
“Manolo fue una persona muy humilde”, señala Lolita, recordando a su gran amigo, para después agradecer a Jesulín que haya traído de vuelta el espíritu de Manolo Tena en Tu cara me suena: “Nunca se vio la importancia que creo que tenía en este país”, ha comentado la artista, confesando que cree que la gente “le tiene un poco olvidado”.
En el vídeo de arriba tienes estas emotivas declaraciones de Lolita Flores hacia su amigo Manolo Tena, ¡dale al play y no te las pierdas!
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