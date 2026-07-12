En directo
Toda la actualidad sobre el divorcio, tensiones y desacuerdos entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce
Tras divorciarse hace seis años, Paloma Cuevas y Enrique Ponce podrían estar en medio de tensiones por conflictos económicos. El torero no puede supuestamente afrontar los pagos por la manutención y pretende rebajarlos.
Publicidad
Motivo de la ruptura entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce
La ruptura de Paloma Cuevas y Enrique Ponce hace seis años fue una de las más sonadas en el mundo de la crónica social. Estuvieron juntos 24 años y fruto de su matrimonio, nacieron sus dos hijas. Aún así, Ponce se enamoró profundamente o así lo reconoció ante los medios, de Ana Soria, con quien mantiene una relación estable a día de hoy.
Aunque Paloma y Enrique intentaron salvar la relación y superar las crisis que tenían por incompatibilidades personales, la ruptura definitva llegó cuando este hizo oficial su relación con la joven Ana. Ambos oficializaron su divorcio de acuerdo mútuo y Paloma se quedó con la custodia de sus hijas.
Los desacuerdos por la manutención de sus hijas
En uno de los anteriores programas, la colaboradora Paloma García-Pelayo, puso las cartas sobre la mesa con una supuesta tensión entre la pareja por desacuerdos económicos con la manutención de sus hijas. Parece que el torero querría un cambio en las cifras a pagar por no poder supuestamente afrontar ese dinero.
Pese a que, se ha dicho que tanto Ponce como Cuevas están en guerra, nuestra colaboradora afirma al final del programa que no es así, que su relación es cordial.
Más Noticias
- Así vivieron la terrible noticia del fallecimiento de su hija, Toni Cantó y Eva Cobo
- Giorgina Uzcategui en su primera entrevista tras su ruptura con Ilia Topuria: "Lo más sexy de un hombre es el lóbulo frontal desarrollado"
- Ordenatriz nos revela los mejores trucos para conseguir la blancura perfecta en nuestras prendas y objetos
|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad