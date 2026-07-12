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Toda la actualidad sobre el divorcio, tensiones y desacuerdos entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce

Tras divorciarse hace seis años, Paloma Cuevas y Enrique Ponce podrían estar en medio de tensiones por conflictos económicos. El torero no puede supuestamente afrontar los pagos por la manutención y pretende rebajarlos.

Paloma García-Pelayo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Motivo de la ruptura entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce

La ruptura de Paloma Cuevas y Enrique Ponce hace seis años fue una de las más sonadas en el mundo de la crónica social. Estuvieron juntos 24 años y fruto de su matrimonio, nacieron sus dos hijas. Aún así, Ponce se enamoró profundamente o así lo reconoció ante los medios, de Ana Soria, con quien mantiene una relación estable a día de hoy.

Aunque Paloma y Enrique intentaron salvar la relación y superar las crisis que tenían por incompatibilidades personales, la ruptura definitva llegó cuando este hizo oficial su relación con la joven Ana. Ambos oficializaron su divorcio de acuerdo mútuo y Paloma se quedó con la custodia de sus hijas.

Los desacuerdos por la manutención de sus hijas

En uno de los anteriores programas, la colaboradora Paloma García-Pelayo, puso las cartas sobre la mesa con una supuesta tensión entre la pareja por desacuerdos económicos con la manutención de sus hijas. Parece que el torero querría un cambio en las cifras a pagar por no poder supuestamente afrontar ese dinero.

Pese a que, se ha dicho que tanto Ponce como Cuevas están en guerra, nuestra colaboradora afirma al final del programa que no es así, que su relación es cordial.

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