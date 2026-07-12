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Mejores momentos | 10 de julio

La razón por la que Juanjo Ballesta participa con gafas de sol en Pasapalabra

Roberto Leal se ha sorprendido con su look y el propio actor ha reconocido que no le gusta especialmente, pero ha contado el motivo por el que se ha puesto esas gafas.

La razón por la que Juanjo Ballesta participa con gafas de sol en Pasapalabra

La razón por la que Juanjo Ballesta participa con gafas de sol en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El nuevo cuarteto de invitados para reforzar a los concursantes de Pasapalabra ha llegado al plató cargado de energía. Manu Baqueiro Eva Moral, Ana Álvarez y Juanjo Ballesta han comenzado una nueva visita al programa dispuestos a ayudar a Javier y a David y también a dejar momentos muy divertidos.

“¡Vaya look me traes hoy!”, le ha comentado Roberto Leal a Juanjo, que ha sorprendido al participar con gafas de sol. El presentador ha asegurado que le quedan “estupendas” y “con una miradita interesante”. Sin embargo, el actor ha discrepado: “No me gustan mucho, pero me las pongo porque me dice mi vieja que me quedan bien”. De hecho, ha contado que es un regalo de ella, de su madre. ¡Cómo no se las iba a poner en Pasapalabra!

Aprovechando la situación, Juanjo ha terminado mandándola un mensaje lleno de cariño y muy a su estilo: “Que te quiero, que te adoro… y que te compro un tesoro”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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