Antonio Orozco se rinde a Sol: “Leonard Cohen soñó que un niño de tu edad hiciese una versión así”

Sol aterrizó en La Voz Kids llegada desde Palma de Mallorca. La joven de origen brasileño se unió al equipo de Ana Mena y, desde entonces, no ha hecho más que crecer programa tras programa.

Esta vez, en el Asalto final, Sol brilló con una impresionante versión de ‘Hallelujah’ que conmovió a todos en el plató, incluso a ella. La talent no pudo contener las lágrimas al echar la vista atrás y recordar su recorrido en el programa.

Antonio Orozco, emocionado también ante tal derroche artístico, se deshizo en elogios hacia la joven asegurando que Leonard Cohen (autor de la canción) “soñó” con que un niño de su edad hiciese una versión así. ¡Así fue este momentazo!

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