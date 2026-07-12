Única
Leonor Lavado: la combinación perfecta entre trabajo y comedia
La cómica ha protagonizado un paso auténtico por el programa en el que se lo pasado en grande y se ha superado a sí misma.
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La evolución de Leonor Lavado en Tu cara me suena ha sido más que notable. Comenzó llevándose muchos cuatros con imitaciones como Raffaela Carrá, Nueva Línea o María Figueroa y acabó rozando el triunfo de la gala como Luz Casal.
Leonor Lavado nos ha hecho reír, nos ha sorprendido con sus imitaciones en mitad de las galas y se lo ha pasado en grande cada vez que se ha subido al escenario. No es de extrañar que el jurado le haya recalcado en más de una ocasión que tenerla en esta edición ha sido un regalo.
Con Estrellita Castro, Patricia Manterola o Norma Duval, la cómica ha demostrado que se ha tomado las imitaciones muy en serio y que ha sabido combinarlas a la perfección con su sentido del humor. ¡Revive todas las que ha hecho antes de los directos dándole al play al vídeo de arriba!
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