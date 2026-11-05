Sánchez se desvincula de los detenidos por la UCO en el caso Koldo: "No tienen nada que ver conmigo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado cualquier vinculación con los detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación del caso Koldo.

Durante su comparecencia para hacer balance de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, Sánchez ha asegurado que los arrestados no tienen "nada que ver" con él y ha insistido en la "total colaboración" del Gobierno con la Justicia.

El presidente ha reconocido que todavía desconoce los detalles de la operación, aunque considera que "parece" que no se trata de "nada nuevo", sino de una investigación que lleva años en manos de la Justicia. Además, ha pedido explicaciones a Alberto Núñez Feijóo por la supuesta oferta económica de un abogado del PP a Koldo García a cambio de información contra el Gobierno. "El señor Feijóo tendría que dar alguna explicación", ha reclamado.

La dimisión de Óscar Puente y las palabras de Milei

El presidente también se ha referido a la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda. Según Sánchez, Puente "asumió su responsabilidad por empatía con las víctimas y para restablecer la confianza en el sistema ferroviario".

Además, ha respondido al presidente argentino, Javier Milei, que durante la cumbre ha equiparado el socialismo con el fascismo. Sánchez ha señalado que "el insulto no forma parte" de su manera de hacer política y ha considerado que las declaraciones de Milei "refleja la diversidad de opiniones y de posicionamientos".