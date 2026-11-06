Accidentes de trenes
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Cuerpo vuelve a citar hoy al sindicato de maquinistas tras un primer encuentro "sin avances"
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Nueve días después del accidente de trenes en Urda, Toledo, la actualidad informativa de la tragedia pasa porque un total de 66 de las 69 víctimas mortales han sido entregadas ya a sus familiares. En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real se han dado por finalizadas las labores de identificación. 54 víctimas mortales son de nacionalidad española y 15 ciudadanos extranjeros.
El funeral por las víctimas se celebrará el próximo 10 de noviembre y ya se ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez no asistirá. El Gobierno estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
La misa se celebrará en la catedral de Toledo y estará presidida por el arzobispo Francisco Cerro. Está previsto que asistan los reyes el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page y por parte de la oposición el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. De parte del Gobierno central acudirá una representación de rango similar a la que acudió a los funerales en tragedias recientes, como el funeral de la dana en la catedral de Valencia o el accidente ferroviario de Adamuz.
Carlos Cuerpo ha vuelto a citar hoy al Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) tras un primer encuentro que Semaf ha interpretado como una "primera toma de contacto" en la que "no se ha producido ningún avance sobre las reivindicaciones" de los maquinistas.
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Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Una responsable forense describe como "demoledor" el trabajo tras Urda
La directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora, Rosa Ana Marcos Ramos, ha reconocido el impacto físico y psicológico que ha supuesto atender las consecuencias del accidente ferroviario de Urda. La responsable ha explicado que los profesionales están acostumbrados a situaciones trágicas, pero no a afrontar tantas simultáneamente. También ha agradecido la colaboración de otras instituciones durante los trabajos realizados tras la tragedia.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Carlos Cuerpo se reunirá este viernes con Semaf
El Ministerio de Transportes, dirigido por Carlos Cuerpo, mantendrá este viernes una nueva reunión con Semaf para intentar frenar los paros previstos en Renfe los días 10 y 12 de noviembre. El secretario general del sindicato, Diego Martín, ha confirmado el encuentro después de la primera reunión celebrada este jueves. Ambas partes retomarán las conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de las jornadas de huelga.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Cuerpo vuelve hoy a reunirse con los sindicatos de maquinistas
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) no ha desconvocado por ahora su huelga en Renfe prevista para los días 10 y 12 de noviembre, después de mantener una reunión "sin avances" con Carlos Cuerpo que los ha vuelto a citar para hoy. Semaf ha descrito el encuentro como una sesión de "primera toma de contacto" en la que "no se ha producido ningún avance sobre las reivindicaciones" de los maquinistas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Las víctimas de Adamuz piden en el Congreso un Pacto de Estado
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia. Quieren activar los mecanismos oficiales del Estado para obligar a las fuerzas políticas a "definir su postura de manera urgente en pleno periodo preelectoral". "Trece años después de la tragedia ferroviaria de Angrois, cuatro años después de la de Bejís y apenas nueve meses de Adamuz, una nueva tragedia en Urda vuelve a enfrentarnos a una realidad que no podemos seguir ignorando: la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas y la respuesta de la justicia son cuestiones que afectan al conjunto de nuestra sociedad y que requieren una respuesta de Estado. No podemos seguir afrontando cada tragedia como un hecho aislado ni esperar a la siguiente para corregir las deficiencias. Es necesario un compromiso político común, firme y duradero".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Cuerpo dice que "no hay previsión de cerrar" el AVE Madrid-Barcelona
Carlos Cuerpo, ha asegurado que "no hay ninguna previsión de cerrar ahora mismo" la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona después de que su antecesor, Óscar Puente, apuntase esa posibilidad. Cuerpo ha destacado que la "prioridad número uno" es "recuperar la confianza" y "garantizar la seguridad" en la línea entre Madrid y Andalucía.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Carlos Cuerpo y Milagros Tolón representarán al Gobierno
La representación del Ejecutivo será similar a la que acudió a los funerales en tragedias recientes, como el funeral de la dana en la catedral de Valencia en el que estuvo la entonces vicepresidenta, María Jesús Montero y los ministros Ángel Víctor Torres y Diana Morant. Al acto religioso por los fallecidos en el accidente de Adamuz también acudieron Montero y Torres, así como el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Sánchez no asistirá al funeral
El funeral por las víctimas se celebrará el próximo 10 de noviembre en la Catedral de Toledo y ya se ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez no asistirá. El Gobierno estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Así se ha hecho la identificación
Las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se han hecho mediante huella dactilar. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 66 de las 69 víctimas mortales ya con sus familias
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la tragedia ferroviaria en Urda, Toledo. Un total de 66 de las 69 víctimas mortales han sido entregadas ya a sus familiares. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, finalizó este lunes los trabajos de identificación.
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