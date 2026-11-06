Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Cuerpo vuelve a citar hoy al sindicato de maquinistas tras un primer encuentro "sin avances"

Nueve días después del accidente de trenes en Urda, Toledo, la actualidad informativa de la tragedia pasa porque un total de 66 de las 69 víctimas mortales han sido entregadas ya a sus familiares. En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real se han dado por finalizadas las labores de identificación. 54 víctimas mortales son de nacionalidad española y 15 ciudadanos extranjeros.

El funeral por las víctimas se celebrará el próximo 10 de noviembre y ya se ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez no asistirá. El Gobierno estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La misa se celebrará en la catedral de Toledo y estará presidida por el arzobispo Francisco Cerro. Está previsto que asistan los reyes el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page y por parte de la oposición el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. De parte del Gobierno central acudirá una representación de rango similar a la que acudió a los funerales en tragedias recientes, como el funeral de la dana en la catedral de Valencia o el accidente ferroviario de Adamuz.

Carlos Cuerpo ha vuelto a citar hoy al Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) tras un primer encuentro que Semaf ha interpretado como una "primera toma de contacto" en la que "no se ha producido ningún avance sobre las reivindicaciones" de los maquinistas.

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda, Toledo.