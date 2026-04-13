Sugerencia de propina, doble turno, reservas para todo… las nuevas reglas de los bares

Eche la vista a aquellos tiempos en los que para tomar el aperitivo bastaba con quedar con un amigo y pedir en la barra. Ese gesto sencillo se ha complicado en muchos bares y restaurantes. Reservas inevitables, propinas sugeridas en el tique, tiempo máximo en terraza y sólo si es para comer, doble turno de comedor… ¿Se ha sentido extraño en la barra de un bar? “Hay cosas que cambiaron con la pandemia, y se han quedado”. Palabra de parroquiana.

“Si en otros países lo hacen, ¿por qué aquí no?”

16,60 euros. Cuatro cañas, a 4,15 cada una. En una mesa alta de interior y con unas patatas fritas de acompañamiento sólo con las dos primeras. Cuando recibimos el platito con la cuenta nos sorprende una sugerencia: propina del 5, el 10 o el 15%. “Si en otros países lo hacen, ¿por qué aquí no?, se cuestiona el dueño de otro bar que no duda que esta técnica se hará habitual. Lo confirma un turista: “el tema de las propinas está siendo extraño. Cuando te traen la cuenta te dicen que la propina no está incluida”. A buen entendedor…

“Tengo tantos gastos que tengo que cobrar la cerveza a un precio razonable: 4,50”

Otra costumbre cada vez más habitual: tiempo limitado en la terraza. En dos bares céntricos, uno frente a otro, declinan nuestra propuesta de echar el rato con un libro y una consumición. Y menos aún si es entre las 12 y las 16h: sólo comidas, nada de café. Lucía, hostelera desde hace dos décadas ha notado una evolución en el consumo: “antes se sentaban en la terraza dos personas y se tomaban dos cervezas y al rato otras dos. Ahora a lo mejor vienen seis y piden dos cafés. No renta, en absoluto”. ¿Puede tener que ver el precio actual de las consumiciones? “yo pago terraza, local, trabajadores, luz, gas… tantas cosas que tengo que cobrar la cerveza a un precio razonable. 4,50”.

“Embulles porque tienes que dejar la mesa a los siguientes”. El doble turno

Seguro que se ha visto en la situación de tener que reservar a las 13h o a las 15h. “Vas embullando, no vas comiendo. Embulles porque sabes que tienes que dejar la mesa para los siguientes comensales”, dice una clienta. “No me gusta, te quita tiempo de tertulia, de sobremesa…” dice su amiga. Mara dirige un restaurante que cuenta con tres turnos de comida. Fue uno de los pioneros de esta fórmula hace años debido a su éxito turístico. Hoy, raro es el establecimiento que no lo hace. “Con los problemas de personal, libranzas, vacaciones… tenemos que intentar vender lo más posible en el menor espacio de tiempo, para que el personal pueda conciliar. Los precios de los suministros, personal, productos, los locales… nada es igual que hace apenas cinco años. Es mucho más que del precio de una caña: ha cambiado nuestra forma de ir de bares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.