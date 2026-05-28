“Me estáis recordando a Rosa y Manu”: el motivo que pone nostálgico a Roberto Leal en Pasapalabra

El presentador ha hecho este guiño entre la añoranza y la resignación por lo mucho que Javier y David se parecen en La Pista a la mítica dupla.

Alberto Mendo
Pintaba peor la canción para los concursantes en este programa de Pasapalabra, pero Javier ha logrado acertar a la segunda. Esta vez, el verso de la letra sí ha sido clave y el madrileño se ha llevado los cuatro segundos aún en juego. No ha hecho pleno, pero ha sabido reconducir una situación que acababa de poner a Roberto Leal entre la nostalgia y la resignación.

“Me estáis recordando a Rosa y Manu”, les ha comentado el presentador a los actuales concursantes. Les ha comparado con la mítica dupla por lo irregulares que son en La Pista, tardando en reconocer temas conocidos como este ‘Vivir sin aire’, de Maná, que les ha tocado. Tras el primer fragmento, los dos estaban en blanco.

La situación le ha permitido el guiño al presentador: “Un besito para mi Rosa y para mi Manu, que nos acordamos mucho de ellos”. Sin embargo, como a veces lograban la coruñesa y al madrileño, Javier ha dado la sorpresa acertando con sólo una pista más. ¡Revive este nostálgico momento en el vídeo!

