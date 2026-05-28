¿De qué hablan fuera de cámaras? Los secretos de camerino entre Javier y David en Pasapalabra

Que Javier y David se llevan “muy bien” es algo que ellos mismos han reconocido y que se transmite a través de las cámaras. Hace algunos programas, el madrileño lo demostraba al expresar su felicidad por la Silla Azul superada por su rival para seguir juntos en Pasapalabra. Porque, efectivamente, son compañeros más que oponentes en esta aventura.

Tras el empate en el pasado Rosco, Javier ha insistido en esa alegría por seguir teniendo a David como pareja. “Es una persona extraordinaria, nos llevamos genial detrás de cámaras, estamos todo el día hablando con nuestras historias de las palabras”, ha explicado. Además, el madrileño ha ido más allá: “Tengo una profunda admiración por él, por su disciplina, y me lo está poniendo muy difícil, lo cual agradezco”.

David, inevitablemente sonrojado ante estos elogios, ha resuelto una curiosidad que le ha surgido a Roberto Leal: de qué hablan los dos concursantes fuera del plató. Su respuesta ha constatado que son un ejemplo de compañerismo: “Nos intentamos echar una mano”. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!

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