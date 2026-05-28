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Rocío Muñoz Martín le lanza un mensaje a Omar Montes: "Sé que no lo es a día de hoy, pero le deseo que sea feliz"

La joven que asegura estar embarazada de Omar Montes responde al cantante, que hasta ahora no ha querido pronunciarse sobre la noticia. Además, le lanza un claro mensaje: "No me interesa hablar con él, yo mi embarazo y yo".

Rocío Muñoz Martín

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El embarazo de Rocío Muñoz Martín, la joven esteticista que asegura estar embarazada de Omar Montes, avanza. Pese a que el cantante aún no se ha pronunciado ni ha confirmado ser el padre, Rocío se muestra como una madre orgullosa.

"Lo llevo super bien si no fuera por todo esto, que intenta enmarronarlo, pero no lo consiguen", afirma Rocío. Esta ha querido contestar a Omar Montes, que tiraba de ironía cuando se le preguntaba por el embarazo: "Hay bromas y bromas yo creo, al final es su hijo, te quiero decir… Yo no me metería con un niño en la vida".

Rocío ha calificado de "espectáculo" las últimas declaraciones de Omar Montes, con las que trataba de eludir el tema del embarazo. "Me parece totalmente forzado el paseo con Lola, lo sabemos todos", advierte.

La joven termina aclarando que en ningún momento ha pedido dinero y lanzándole un mensaje a Omar Montes: "Sé que no lo es a día de hoy, pero le deseo que sea feliz".

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