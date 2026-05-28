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Mejores momentos | 28 de mayo

La canción que deja en shock a Natalia y Francisco Cacho en La Pista: ¡ni Angy Fernández sabe cuál es!

Roberto Leal se ha quedado prácticamente solo reivindicando ‘Viva la fiesta’ porque se ha dado cuenta de que pocos como él han bailado este tema noventero.

La canción que deja en shock a Natalia y Francisco Cacho en La Pista: ¡ni Angy Fernández sabe cuál es!

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Alberto Mendo
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Es verdad que Roberto Leal, como presentador de Pasapalabra, descubre antes que nadie las canciones de La Pista. Él no compite, ni tiene que intentar reconocerlas. Tiene el título en el guion, desde el primer momento. Pero también es cierto que siempre ha demostrado que es más musiquito incluso que el mejor de los invitados o de los concursantes en esta prueba. Esta vez ha dejado a todos alucinados por su euforia con un tema que casi nadie más se sabía en el plató.

Como las canciones de los dos duelos anteriores se han resuelto de forma fácil, Natalia Rodríguez y Francisco Cacho temían que les tocara la difícil de la tarde. “Para mí no lo sería, porque es del año 1993 y yo la he bailado”, ha explicado Roberto. Si acaso, ha justificado que el meteorólogo es más joven. Sí se ha picado con la cantante, porque son casi de la misma quinta, cuando ella ha exclamado tras el primer fragmento: “¿Esto qué es?”. El presentador ha reaccionado un tanto a la defensiva: “No me hagáis tan mayor tampoco”.

Con cada pista, Roberto ha ido dándose cuenta de que ni Angy Fernández, buenísima en esta prueba y que acababa de hacer un pleno con Madonna, reconocía la canción. “¿El público ha bailado esto o soy yo solo?”, ha preguntado, y el murmullo ha hablado por sí solo. Además, cuando Natalia y Francisco estaban seguros de que el artista era Chimo Bayo, el presentador ha revelado que es Paco Pil.

El entusiasmo de Roberto ha estallado al fin cuando la cantante, gracias al título alternativo, ha acertado ‘Viva la fiesta’ pero constatando que nunca había escuchado nunca este tema. “Pero si es poesía”, ha defendido el presentador, que ha zanjado el duelo con un rotundo: “No habéis tenido juventud”.

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