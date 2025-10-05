Varios restaurantes de A Coruña apuestan por las reservas sin turnos, para disfrutar sin presiones de la experiencia gastronómica

En la hostelería, como ocurre en muchos ámbitos, las modas son cíclicas. En los últimos años nos hemos acostumbrado a comer y a cenar en los restaurantes teniendo un tiempo limitado, en turnos establecidos, de hora, u hora y media como mucho.

Pero ahora parece que esta moda está cambiando, y que los locales de restauración están optando de nuevo por dar servicios más largos, sin apurar ni a los empleados, ni a los comensales, para que todos puedan disfrutar más de la experiencia, tanto de la comida y de la bebida como de todo lo que las envuelve.

Esta tendencia podemos verla en varios restaurantes de la zona vieja de A Coruña, que se niegan a apurar a los clientes que acuden a sus locales.

Comer y beber, como un momento de placer máximo

Es el caso del restaurante Miga, donde parten "de la norma del disfrute en la mesa, en el comer y en el beber". Así nos lo explica su propietario, Adrián Felípez:

"Nosotros en Miga damos un servicio sin limitación horaria, entre comillas, claro, porque el personal también tiene que descansar. No hacemos dobles turnos, ni te decimos que tienes que dejar la mesa libre a tal hora. La gente viene a comer y a beber, y nosotros entendemos eso como un momento de placer máximo, por lo que no vamos a estar nunca presionando. Si tuviésemos turnos, tendríamos que correr todos, personal y clientes, y eso nunca es bueno".

Parar el reloj para disfrutar de la gastronomía

Bajo esta misma filosofía trabajan también en el restaurante 55 pasos. Un local pequeño, de trato cercano, en el que sus propietarios, Nataly Rodríguez, y Balàza Menyhard, intentan que los clientes se sientan como en casa en cada pase.

Nataly asegura que ellos lo que buscan es "ese momento de parar el reloj, de tomarte tu tiempo y de disfrutar de la gastronomía y del vino, sin prisas. Sentir que estás como en casa con tu pareja, tus amigas, tu persona favorita".

"Aquí desde que llegas hasta que te vas la mesa es tuya, está completamente bloqueada para los comensales que la reservan. Nosotros lo que le pedimos al cliente es que venga con al menos tres horas para comer sin prisas, para poder saborear los platos y disfrutar de lo que está haciendo en ese momento, sin presiones", explica.

Parece que los tiempos están cambiando, de nuevo, en la hostelería. ¿Conseguirá instaurarse de nuevo este modelo de servicio en los restaurantes? ¿El de comer sin prisas, disfrutando de cada bocado y sin tener que estar mirando el reloj? En estos restaurantes de A Coruña tienen claro que sí.

