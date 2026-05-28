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¿Creen los niños que el dinero da la felicidad?: "A mí lo que me da felicidad son las croquetas de mi abuela"

Jimeno le pregunta a los niños una de las cuestiones que más se ha repetido a lo largo de la historia. ¡Y lo tienen muy claro! ¿Creen que el dinero da la felicidad?

Jimeno

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Antonio Jimeno tiene claro que los niños siempre dicen la verdad. Por eso, se ha ido a un colegio a hacerles una de las preguntas más repetidas de la historia: ¿crees que el dinero da la felicidad?

"A mí lo que me da felicidad son las croquetas de mi abuela", dice una de las niñas. Otros optan por sus perros, su familia... o el amor. "El amor es lo que da la felicidad, o eso es lo que me han dicho mis padres que diga", afirma un niño.

Otros niños confiesan que el dinero sí que hace feliz a algunos. "Mis padres cuando cobran se ponen muy felices", le contestan a Jimeno.

Las respuestas de los niños han desatado las risas en plató. Sonsoles y sus colaboradores no han podido aguantarse ante las divertidas ocurrencias de los niños, que tienen muy claro que la felicidad está en muchas otras cosas. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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