Los bares españoles se ven obligados a poner por escrito lo que antes se daba por hecho: "Si no vas a consumir, ¿a qué vas al bar?"

"No son reglas nuevas, sino recordatorios de sentido común", nos comenta un cliente mientras termina su café. En la puerta de muchos establecimientos se ven cartas o menús y también hay carteles que recuerdan normas básicas. Mensajes como "consumiciónmínima", "baños solo para clientes" o "prohibido introducir patinetes" buscan organizar el espacio y evitar conflictos, especialmente en locales con gran afluencia de público. Esta formalización responde sobre todo a cambios sociales y nuevos hábitos de consumo. La masificación de ciertos locales, la llegada de grupos numerosos o la proliferación de patinetes eléctricos han provocado que conductas que antes eran implícitas deban ahora explicitarse: sentarse sin consumir, ocupar espacio excesivo o introducir objetos que dificulten la circulación.

La tendencia se ha extendido a varias ciudades españolas, desde Vigo hasta Madrid o Barcelona, donde los locales con alta afluencia también han tenido que adaptarse.En Vigo, el Café Van Gogh, Jordi Casado, propietario y administrador, nos explica la lógica detrás de los carteles. "Hay veces que entran diez personas y solo piden tres cafés. Esto es un negocio: tenemos que cubrir gastos y pagar al personal. Los carteles ayudan a evitar malentendidos y conflictos innecesarios", señala. Casado destaca por ejemplo que acotar el número de carritos responde principalmente a motivos de seguridad y evacuación. En periodos de gran afluencia, la presencia de objetos voluminosos dentro del local puede dificultar la circulación y complicar una posible emergencia. "Limitar carritos en ciertas zonas no es por capricho, sino para garantizar la seguridad y la evacuación en caso de emergencia", aclara.

El contexto de la hostelería española también influye en estas medidas. Tras los cierres por la pandemia, los bares han tenido que lidiar con deudas, mayores costes operativos y un aumento de turistas en ciertas temporadas. La necesidad de organizar el espacio y recordar normas básicas se ha vuelto más evidente.

Entre los clientes, la reacción suele ser pragmática. Un joven que toma un cortado comenta: "Si no vas a consumir, ¿a qué vas al bar?". Una pareja que desayuna a su lado coincide: "Nos parece bien, siempre que te avisen antes". Otra clienta añade: "No es justo ocupar una mesa si no consumes; quitas espacio a quien sí quiere consumir”. Incluso las restricciones sobre carritos reciben comprensión: muchos reconocen que se trata de organización y seguridad, no de comodidad.

Casado recuerda que, antes de la pandemia y de los picos de turismo masivo, estas normas se daban por hecho: la relación entre cliente y bar se basaba en la confianza. "Se pedía algo, se ocupaba la mesa y todo fluía", comenta. Sin embargo, los cambios recientes en hábitos sociales, la llegada de patinetes y la masificación del espacio han hecho que esta dinámica deje de ser automática."Esto siempre ha existido. La diferencia es que ahora, parece necesario recordarlo para todos", concluye Casado. La OCU subraya que losestablecimientos tienen libertad para establecer las condiciones en que prestan el servicio, siempre que no vulneren derechos fundamentales y que esas condiciones no estén prohibidas expresamente por la normativa. En ese marco, prácticas como el consumo mínimo o un tiempo máximo de permanencia pueden considerarse legítimas si se comunica previamente al cliente.

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