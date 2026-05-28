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El Rosco | 28 de mayo

¿Empate a 23 aciertos? Las dudas de Javier con una palabra aparentemente fácil en El Rosco

En un duelo de altísima intensidad y nivel, David se ha plantado a dos letras del bote de 562.000 euros y Javier ha tenido que pelear la remontada.

¿Empate a 23 aciertos? Las dudas de Javier con una palabra aparentemente fácil en El Rosco

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Alberto Mendo
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En El Rosco se mezclan palabras de todo tipo de dificultad, si bien ésta depende de la persona que la responda. Los concursantes de Pasapalabra están especialmente preparados para ese reto y, de hecho, a veces les ocurre una pequeña traición mental: se complican cuando el acierto es sencillo. La clave final de este duelo ha estado precisamente en una duda así de Javier cuando se lo jugaba todo. Seguro que será el tema de conversación con David tras el programa. Al comienzo de la tarde, los dos le han contado a Roberto Leal de qué hablan en el camerino.

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La intensidad final de este Rosco no se preveía con el arranque pausado de los dos concursantes. De hecho, el punto de inflexión ha llegado con una jugada maestra de David, enlazando trece respuestas. Los invitados se han quedado asombrados, mientras el presentador bromeaba con ese número y la posibilidad de que fuera supersticioso. El barcelonés ha completado poco después la primera vuelta con 20 aciertos y ha ido sacando ases hasta llegar a los 23. Sin verse con opciones de bote, ya de 562.000 euros, se ha plantado.

Javier, con 17 letras en verde, necesitaba otras seis para evitar la derrota y, por lo tanto, la Silla Azul. Justo le tocaba afrontar todas las preguntas que había dejado pendientes y, arañando aciertos, una letra la ha ido postergando varias veces: la Ñ. La respuesta parecía obvia y eso le ha hecho dudar. El destino ha querido que haya sido con la que se ha jugado el empate. ¡Dale al play!

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