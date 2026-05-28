Hablamos con Lucas Pérez, el futbolista que habría perdido 340.000 euros en una estafa: "Es todo mentira"

El futbolista del Cádiz CF Lucas Pérez vuelve a estar en epicentro mediático. Tras desvelarse su dramática situación familiar, esta vez vuelve a los titulares por haber sido víctima de una presunta estafa.

Lucas puso a la venta un Lamborghini, cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y varios trajes. En total, una venta que ascendía a los 340.000 euros y por el que un grupo de hombres mostraron interés.

Tras ponerse en contacto con Lucas, los presuntos estafadores quedaron con él hasta en dos ocasiones. Fue en el segundo en el que se produjo la venta. Estos le entregaron a Lucas una bolsa con dinero en efectivo que contaron con una máquina para darle verosimilitud, pero cuando el futbolista llegó a casa, descubrió que tan solo 300 euros de los supuestos 340.000 euros eran reales.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Lucas Pérez, que se muestra esquivo ante las preguntas y niega las informaciones que han salido a la luz. "Es todo mentira", afirma.

El motivo por el que Lucas Pérez niega la presunta estafa es que el futbolista estaba intentando vender el coche y los objetos de lujo sin documentación legal. "Era en negro", señala Carlos Quílez.

Dos individuos han sido detenidos tras la denuncia de Lucas Pérez, aunque ya han quedado en libertad. Una estafa que vuelve a hacer noticia al futbolista.

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