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La abogada de Colate Vallejo-Nágera desvela el motivo por el que confesó haber sido agredido por Paulina Rubio

A la espera de la sentencia que determine si el hijo de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera vivirá con su padre o con su madre, hablamos con la abogada del empresario. ¿Por qué Colate relató un episodio de presunta agresión en el juicio?

Colate

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Quedan días para que un juez determine el futuro del hijo de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera. Tras más de una década de batalla judicial, finalmente un juez dictaminará si el menor debe vivir en Miami con su madre o en Madrid, con su padre.

Tras días de declaraciones tanto de los progenitores como del menor, la mayor preocupación de Paulina y Colate es el bienestar del menor. Una preocupación ante la que no conciben que el niño termine en un internado. "No creo que sea algo que la Corte otorgue porque no lo han pedido", afirma Aliette Hernández, la abogada de Colate.

Aliette Hernández sostiene lo que han defendido durante todo el juicio: que el menor estaría mejor en Madrid. "La relación entre Paulina y el niño está muy deteriorada", advierte la abogada del empresario, "él ha dicho que quiere ir a vivir a Madrid".

Uno de los asuntos que más llamó la atención durante el juicio fue la confesión de Colate, que desvelaba que Paulina habría llegado a agredirle durante su matrimonio. Una agresión que le habría provocado secuelas físicas: una costilla rota y una cicatriz en la nariz.

La abogada de Colate afirma que la confesión vino a colación de una pregunta que se hizo durante el juicio, pese a que la causa principal era la de su hijo. "La abogada de Paulina se lo preguntó", advierte Hernández, "el propósito de todo eso era demostrar que Paulina tenía un patrón de conducta de agresión que no era solo con el niño, sino con Colate también". ¡Dale al play para ver toda su explicación!

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