J Kbello se emociona al hablar de su hijo: "No puedo pasar todo el tiempo que me gustaría con él"

Jesús Cabello, más conocido como J Kbello, se ha convertido en uno de los artistas más conocidos de nuestro país en apenas unos meses. Fue su participación en el Benidorm Fest 2025 con su tema 'V.I.P.' la que le dio el salto a la fama.

El gaditano siempre tuvo claro que su futuro estaba sobre un escenario, primero como bailarín y, más tarde, destacando como cantante. Una vena artística que le ha llevado a atreverse ahora con Tu cara me suena, como uno de los concursantes más destacados de la edición.

Fuera de los escenarios, J Kbello es un joven cariñoso y muy familiar. Su mayor pilar: Mateo, el hijo que tuvo con 19 años y que se ha convertido en el motor de su vida.

"No puedo pasar todo el tiempo que me gustaría con él", confiesa, emocionado, "le quiero demostrar que si luchas por tus sueños, se consiguen, que no hay límites en la vida".

El artista le dedica a su hijo la canción 'Gorrión' en la que habla del ejemplo que quiere ser para su hijo. ¡Dale al play para escucharle!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas