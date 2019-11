Críticas a Sánchez por decir que la fiscalía depende del Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, coincide con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en que el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno, pero ha negado de forma tajante injerencias políticas en las decisiones judiciales. A preguntas de los periodistas en la puerta del Instituto Cervantes, Calvo comentaba así la polémica generada por unas palabras del líder del PSOE este miércoles en RNE en las que aludía a la dependencia orgánica de la Fiscalía en referencia a la euroorden que pesa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que está escuadrado en el ámbito del poder judicial, pero no es poder judicial", ha asegurado. Al igual que Sánchez en RNE, Calvo ha respondido con una pregunta retórica a la cuestión de la dependencia orgánica de la Fiscalía. "¿El fiscal o la fiscal general del Estado, quién lo nombra, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El Gobierno", ha remachado. Calvo ha subrayado que como órgano nombrado por el Ejecutivo tiene un "vínculo importante" con las decisiones de política criminal del Gobierno, como sucede -ha destacado- "en todas las democracias del mundo".

Críticas de Casado y Rivera

Diferente opinión tiene la oposición. Desde Barcelona, Pablo Casado, ha declarado que, si se cree lo dicho por Pedro Sánchez, "tendría que preguntarte por qué el fiscal no ha actuado ya contra el señor Torra, pero si no es así, como dicen los fiscales, que el gobierno respalde la acción de los fiscales como cuando lo hicimos con el fiscal Maza, en lugar de reprobarlo como hicieron ellos, que presentó la querella que ha dado lugar a la sentencia del 'procés'".

También Albert Rivera ha recordado que presentaron una propuesta para despolitizar la fiscalía y los socialistas le respondieron que no era necesario porque la fiscalía no dependía del gobierno. Argumenta que "no es que Sánchez va a traer a Puigdemont, sino que el trabajo de los jueces y fiscales lo hará, "a pesar de Sánchez y de Iceta".

... Y de los independentistas

Para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Sánchez confirma sus afirmaciones. Y para su sucesor, Quim Torra, es una demostración del escándalo permanente en el que vive "el Estado heredero del franquismo".

La cabeza de lista de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de haber "certificado la defunción de la separación de poderes", y la candidata número dos de ERC en las elecciones del 10-N, Carolina Telechea, ha acusado a Sánchez, de cometer "una absoluta falta de respeto a la separación de poderes".

La respuesta de Sánchez

Tras la polémica, Pedro Sánchez ha difundido un tuit con el mensaje: "Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general".