El periodista Alberto Prieto: "Koldo mintió en el Supremo, sí tenía el número personal de Pedro Sánchez guardado como 'nº 1'"

Alberto Prieto, subdirector de El Español, analiza en 'Espejo Público' la declaración de Koldo García en el 'caso mascarillas'. Un proceso judicial que sigue su curso esta semana y en el que hoy está previsto que declare el exministro José Luis Ábalos.

Afirma que a la UCO le consta que Koldo García tenía guardado en su agenda el número de teléfono móvil de Pedro Sánchez en los años en los que Ábalos fue ministro del Gobierno socialista (entre julio de 2018 y junio de 2021). Tenía el móvil guardado en su dispositivo y "esto se prueba en los metadatos de los envíos que se hacían de su propia agenda por seguridad a un correo electrónico propio". Mantiene además que el número de Pedro Sánchez venía guardado como 'número 1' en la agenda de Koldo.

Según mantiene el periodista, Koldo elimina el teléfono de Sánchez en el momento en el que el presidente del Gobierno les avisa de que están siendo investigados a él y a Ábalos. "Todo presuntamente", puntualiza. Supuestamente Sánchez les avisa de que están siendo investigados y él borra su teléfono para hacer de cortafuegos.

Cree que "lo importante de todo esto es que un señor acusado de un delito grave en el Supremo ha mentido en algo muy relevante como si tenía o no el número del presidente del Gobierno". "Es importante saber si se comunicó y en qué términos lo hizo".

"Muchas de las informaciones que se están publicando son presuntas contradicciones y mentiras y presuntos detalles que complementan o disputan aquello que han dicho alguno de los testigos o acusados del juicio. El exgerente del PSOE dijo que no se había pagado nunca dinero en efectivo sin contabilizar. También nos dan pistas los propios acusados y testigos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.