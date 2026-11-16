Pablo Motos ha dado la bienvenida a Carmen Machi una vez más en EL Hormiguero. Una visita muy especial en la que la actriz llegaba tras haber sido recientemente galardonada con el Premio Nacional a la Cinematografía, evidenciando así su impecable trayectoria tanto en el cine como en la televisión.

Sin embargo, por muchos éxitos que haya tenido a lo largo de su carrera, Machi ha querido sacar a la luz un duro momento que vivió justo antes del rodaje de su último proyecto. Porque, a pesar de la enorme experiencia, la salud mental puede afectar a cualquier persona.

"A veces hay parte de la vida que te afecta y la vas encubriendo", comenzaba explicando la actriz: "Una no es muy consciente hasta que petas". De este modo, revelaba que entre rodaje y rodaje ha sufrido las consecuencias de "no dedicar suficiente a la vida", lo cual derivó en ataques de pánico y de ansiedad.

"Estaba pasando un duelo", continuaba, sin entrar en más detalles al respecto. No obstante, las conscuencias de esta situación sí eran realmente severas, siendo incapaz de relacionarse con nadie. Una fase de su vida que venció gracias a "la química", elogiando así el importante papel de los profesionales de la psiquiatría y la psicología.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.