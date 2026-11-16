El Hormiguero ha recibido por primera vez a Henry y Klauss, dos ilusionistas brasileños que han recorrido el mundo con sus espectáculos.

Los artistas, que tienen el récord mundial de levitación durante cuatro horas, han aparecido en el plató con dos barriles supuestamente cargados de explosivos. Tenían que escapar antes de que una mecha encendida llegara hasta ellos.

Para complicarlo todavía más, cada uno se ha metido en un barril y ambos se han esposado entre sí. Solo tenían una mano libre y una horquilla para intentar soltarse. Y, por si fuera poco, ¡apenas 90 segundos para conseguirlo!

Además, han colocado cámaras dentro de los barriles para que el público pudiera seguir cada movimiento. “La velocidad es crucial”, han advertido al público.

Henry y Klauss también han contado que presentarán su espectáculo de grandes ilusiones en el Teatro Albéniz de Madrid del 21 de noviembre al 10 de enero.