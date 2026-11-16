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Revive la entrevista completa a Carmen Machi en El Hormiguero
Carmen Machi ha vuelto a El Hormiguero y nos ha regalado una entrevista, como no podía ser de otra manera, de lo más divertida. ¡No te la pierdas!
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Carmen Machi nos ha regalado una entrevista repleta de anécdotas del mundo del cine y la televisión. Y es que se trata de una de las actrices con mayor trayectoria de nuestro país, habiéndose ganado el cariño de millones de espectadores gracias a sus incontables papeles. Tanto es así que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía.
Sin embargo, durante su charla con Pablo Motos, la actriz ha dejado claro que puede llegar a sufrir los mismos problemas que el resto de la gente. No importa si se trata de los nervios a la hora de conocer a alguien de la talla de Rafa Nadal o, en un tono más serio, los recientes ataques de pánico y de ansiedad que ha padecido.
Siempre es un lujo contar con una invitada con tantos años de experiencia a sus espaldas, tantas cosas nuevas que contar y, sobre todo, capaz de poner a cualquiera de buen humor.
Puedes ver la entrevista completa dando play al vídeo de arriba.
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