El Hormiguero recibe esta noche a Estopa, uno de los dúos más queridos y reconocidos de la música española. David y José Muñoz regresan al programa para charlar con Pablo Motos sobre su actualidad musical, sus próximos proyectos y algunos de los momentos más destacados de una trayectoria que les ha llevado a conquistar a varias generaciones con sus canciones y su particular estilo.

Durante la entrevista, los hermanos compartirán algunas de las anécdotas más divertidas que han vivido a lo largo de sus años sobre los escenarios y recordarán experiencias que han marcado su carrera. Además, mostrarán su habitual espontaneidad y sentido del humor en una visita que promete dejar grandes momentos.

Sobre ellos:

Estopa es un dúo musical formado por los hermanos David y José Muñoz, naturales de Cornellà de Llobregat. Alcanzaron el éxito en 1999 con su primer disco, que incluía canciones como La raja de tu falda y Como Camarón. Desde entonces, han publicado numerosos álbumes y recorrido los principales escenarios del país, consolidándose como uno de los grupos más populares de la música española gracias a su característica mezcla de rumba, rock y pop.