Los trucos de Esperansa Grasia sirven para hacer la vida más sencilla a los seguidores de El Hormiguero. Sin embargo, ¿acaso hay algo que mejore más la vida que el humor? Con sus obras de teatro improvisadas, la colaboradora del programa parece haber encontrado su hueco en prime time y el público se lo hace saber sección a sección.

Esta vez, Esperansa ha contado con la participación de una actriz de la talla de Carmen Machi. La recién galardonada con el Premio Nacional a la Cinematografía se ha sentado en la mesa de un restaurante de cartón para pedir los platos con unos auriculares que le impedían saber cuál era la respuesta de la camarera. Una absoluta locura en la que ninguno de los implicados era capaz de seguir el hilo de la conversación, despertando las risas y los aplausos de los allí presentes.

Y es que la confusión y las ganas de comprender al otro convergían a la perfección para que Esperansa Grasia, una semana más, pueda continuar con estos hilarantes teatros. ¡Dale play al vídeo de arriba y no te lo pierdas!