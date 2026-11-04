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EL PP RESPONDE

Alfonso Serrano, sobre la dimisión de Puente: "Pretenden acabar con su calvario para dedicarse a lo que le gusta, las redes sociales"

El Secretario General del PP en Madrid, se ha pronunciado tras el nombramiento de Carlos Cuerpo y ah asegurado que "por lo menos, Cuerpo no se dedica a las redes sociales".

Alfonso Serrano PP

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Manuel Pinardo
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El PP se ha pronunciado tras la dimisión de Óscar Puente y el nombramiento de Carlos Cuerpo como ministro de Transportes tras la comparecencia de Pedro Sánchez de esta mañana en la Moncloa.

Alfonso Serrano, Secretario General del PP en Madrid, ha sido claro tras lo acontecido: "Desconozco si lo que pretenden es acabar con su calvario para que se dedique a lo que le gusta, las redes sociales. Lo que tengo claro es que es increíble que el presidente no estuviera informado de algo y en segundo lugar quiero recalcar que esta dimisión se produce por una cuestión de demoscopia, no hay mas que ver los mensajes de su entorno".

Desde el PP creen que lo que menos le importa al PSOE y a Puente, son las víctimas y la situación de las infraestructuras ferroviarias: "Después de 69 muertes, hemos visto este trampantojo de ruedas de prensa para nada, ha sido una decisión estratégica del PSOE".

"Cuerpo no se parece en nada a Puente"

Alfonso Serrano señala que Puente no dimite por una cuestión de responsabilidad, ya que, debería de haberlo hecho en Adamuz, apostilla el secretario que todavía no se saben las causas de ese accidente.

"Ha habido muchísimos motivos y está más preocupado por las consecuencias electorales que por los fallecidos. Todo para no asumir sus propias responsabilidades", explicaba Serrano sobre la gestión del PSOE

Por último, Serrano ha sido claro explicando la diferencia entre Carlos Cuerpo y Óscar Puente: "No sé la capacidad de gestión de Cuerpo, tenemos un gobierno que no ha presentado presupuestos en 4 años, no sé la capacidad de gestión de un ministro como Carlos Cuerpo. Es un perfil que nada tiene que ver con Puente porque en vez de atender a las infraestructuras del país, estaba en redes sociales" y Cuerpo, no, finaliza.

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