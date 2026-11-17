Boran ha entrado sin llamar en la habitación donde duermen Alya y Cihan Deniz y ha encontrado a la joven cambiándose. Aunque ella le ha pedido que saliera, él se ha justificado diciendo que solo quería ver a su hijo.

Cihan ha llegado en ese momento y le ha explicado a su hermano que puede ver al niño siempre que quiera, pero que Alya también duerme en esa habitación y no puede entrar sin llamar.

Ante el enfrentamiento, Sadakat ha propuesto una solución: que Boran vuelva a su habitación y que Alya se traslade a la del altillo. La doctora ha aceptado irse, pero con una condición: su hijo irá con ella.

"Él se queda conmigo. No nos separarás", le ha advertido a Boran. Alya tiene claro que, pase lo que pase, Cihan Deniz seguirá a su lado.