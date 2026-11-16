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AlaZ | 16 de noviembre

“Ni yo sé qué voy a hacer”: el dilema de David en AlaZ entre un empate con Moisés y el bote de 1.282.000 euros

Los dos concursantes han protagonizado un duelo muy igualado, llegando a un desenlace con la emoción en todo lo alto… y todo por decidir.

“Ni yo sé qué voy a hacer”: el dilema de David en AlaZ entre un empate con Moisés y el bote de 1.282.000 euros

“Ni yo sé qué voy a hacer”: el dilema de David en AlaZ entre un empate con Moisés y el bote de 1.282.000 euros

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Hay duelos en AlaZ en los que la estrategia salta por los aires. Con empate a 22 aciertos, Moisés ha decidido plantarse. El desenlace ha quedado en manos de David, con muchas opciones posibles para su último turno. Y el concursante barcelonés ha sido sincero con Roberto Leal: “Ni yo sé qué voy a hacer”.

El pulso entre los dos concursantes se ha mantenido igualado durante toda la prueba. Moisés ha firmado la mejor jugada de la tarde, de diez respuestas seguidas. Por su parte, ha sido David quien ha terminado su primera ronda antes, con 21 aciertos, aunque instantes después el riojano lograba llegar a ese mismo marcador.

Llegaba el momento de sacar los ases pendientes, y ambos han pintado de verde una letra más. Muy pendientes el uno del otro, finalmente Moisés ha preferido no arriesgar. De haberlo hecho, ha descubierto que habría llegado a 23 aciertos. A David le han asaltado las mismas dudas: arriesgar o firmar tablas. Ni él sabía qué camino tomar. ¡Descubre este tenso final de AlaZ en el vídeo!

Las palabras más difíciles de hoy

Las respuestas más complicadas de David:

  • Con la D > Adepto a la doctrina de los primeros siglos cristianos según la cual el cuerpo humano de Cristo no era real sino aparente: Doceta
  • Con la M > Título de la novela del escritor Rodrigo Fresán, publicada en 2022 y basada en una historia real acontecida en 1831: Melvill
  • Con la T > Apellido de la artista autora de la instalación Milky Way de 1999 construida con moldes para cortar galletas: Tuominen

Las respuestas más complicadas de Moisés:

  • Con la H > Título de la serie de televisión creada por el guionista Bevan Lee en 2005 que está ambientada en una universidad: Headland
  • Con la L > Recaudador que antiguamente recaudaba el tributo que se pagaba por las mercancías: Lezdero
  • Con la V > Apellido del historiador de arte que dirigió la colección Wallace en Londres entre los años 2011 y 2017: Vogtherr
La divertida respuesta de Moisés que sirve para cerrar su AlaZ: “Hasta aquí llegamos”

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