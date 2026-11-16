Carlos Latre es capaz de ponerse en la piel de cualquiera y esta vez le ha llegado el turno a Leire Díez. De este modo, la doble de acción de la protagonista del caso de las cloacas del PSOE ha irrumpido en el plató de Pablo Motos para, al igual que la Leire real, presentar su nuevo libro.

"Cuidado", advertía al presentador, mientras el resto de los colaboradores eran incapaz de contener las risas. "Esto sí que merece el Planeta, no como Juan del Vals", seguía, justo antes de revelar información exclusiva de su publicación: "Pablo me ha ofrecido la tarjeta de El Hormiguero".

¡Incluso afirma tener audios de las personas más influyentes del país! Ejemplo de ello ha sido el mensaje que el rey emérito Juan Carlos le envió (o, al menos, su propio doble de acción). Aunque también tiene de otras personalidades de interés como "Pedro Sánchez, Feijóo o Rody Aragón".

Puedes ver su intervención completa en el vídeo de arriba.