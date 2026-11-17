Paco Castañares, exdirigente del PSOE en Extremadura ha respondido contundentemente tras la información del presidente del Gobierno que alega que se ha saltado los estatutos del PSOE para incluir el cupo catalán en el programa electoral.

"Entiendo perfectamente el atropello continuo de la legalidad vigente que está haciendo Sánchez", además, Castañares ha añadido que la cancelación del presidente del Gobierno de acudir a un mitin con Emiliano García-Page en Albacete es normal: "Lo raro sería que Page aceptase estar en un mitin con él".

¿Es normal conocer el programa electoral un domingo?

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía ha respondido a la pregunta: "No, el proceso empieza en las asambleas locales y el final es la aprobación en un comité territorial. Lo más importante siempre es la financiación y en esto no hay acuerdos con los socialistas catalanes". Y finaliza explicando que la izquierda debería defender estas igualdades vivas donde vivas, "sigue siendo una grieta abierta", apostilla Susana.

Plasencia, el Ohio español

Paco Castañares también ha querido hablar sobre el 'Ohio español', Plasencia, que en una de las 29 localidades, el resultado suele coincidir con el voto que se ve en el hemiciclo, no fallan desde 1977 y pronostica la victoria del PP. "¿Te lo crees o te crees a Iván Redondo?", pregunta Susanna Griso.

"Iván redondo está en la mentira y falacia que han creado desde Moncloa, se trata de dar la imagen de que el país es diferente a la realidad que vemos los ciudadanos. Hay un primer intento de animar y un segundo intento de, sabiendo que hay gente que vota en gana, alguno caerá para el PSOE. Es todo una mentira tan grande como la catedral de Toledo", explica el exdirigente socialista.

¿Qué pasará de cara al futuro?

"Espero cada día una aberración más al atropello de la legalidad. Susanna lo decía, es la primera vez que van a unas elecciones con un programa que no ha sido aprobado ni presentado en un comité federal. Se lo ha saltado a la torera como los presupuestos generales. Hará lo posible por estar en el poder", ha detallado Castañares.

Por último, le ha dado un consejo a Susanna Griso para su entrevista de mañana miércoles con Pedro Sánchez: "Pregúntale por si alguna vez piensa que los españoles son tontos y no nos damos cuenta de la realidad. Las entrevistas que no son masaje se le notan que no le gusta y ataca".

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