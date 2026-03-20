El sindicato ferroviario arremete contra Puente: "Tiene la capacidad de convertir cualquier situación en una batalla partidista"

La suspensión del AVE Málaga-Madrid sigue dando de qué hablar. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado la situación actual en el terreno y por qué sigue sin ser posible el restablecimiento de la conexión.

Puente ha recordado, a través de ese vídeo publicado en X, que las lluvias provocaron el colapso de un muro en la línea entre Sevilla y Málaga. Según el ministro, ese hecho obligó a cortar toda la circulación ferroviaria. Tal y como ha detallado, en el momento en el que comenzaron los trabajos, comprobaron que "los daños eran mucho más graves de lo previsto" y no "bastaba con retirar parte de la tierra, ya que el terreno restante no garantiza la estabilidad necesaria".

"Puente tiene la capacidad de convertir cualquier situación en una batalla partidista"

Para el sindicato ferroviario la respuesta del ministro es pobre. Así lo ha detallado Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario. Asimismo, ha afirmado que no entiende por qué "Puente tiene la capacidad de convertir cualquier situación en una batallapartidista".

Según Escudero, el problema es "real" y considera que lo que hay que hacer es "encararlo" para dar "solución a situaciones futuras que puedan parecerse a esta". Sobre los autobuses fletados para dar solución a los pasajeros, Escudero piensa que no es la mejor opción y cree que "podría utilizarse la línea convencional que va en paralelo a la línea de alta velocidad".

"Los que no bailamos el agua al ministro, somos unos fachas"

En el mismo vídeo publicado por el ministro, Puente arremete contra la prensa malagueña y acusa al PP de manipular las cifras sobre las pérdidas de Málaga en Semana Santa. Asimismo, califica al Diario Sur como "cara al sur".

Sobre estas declaraciones, el director de Diario Sur, Javier Recio, ha detallado que "los que no bailamos el agua al ministro, somos fachas". Tal y como ha detallado Recio, "el ministro no reaparece en redes desde el accidente del talud" y aparece "ahora cuando publicamos las consecuencias que va a padecer Málaga por la suspensión de la alta velocidad".

Por otro lado, Recio considera que si la suspensión de la conexión entre Málaga y Madrid persiste en el tiempo "y esa vía no se abre, las pérdidas serán dobles". En cualquier caso, el presidente de Adif ya detalló que "la línea no volvería totalmente a la normalidad, hasta finales de año". Asimismo, Recio detalla que el "problema va a ser bastante grave".

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