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AVE Madrid-Málaga

Susana Díaz (PSOE), crítica con las declaraciones de Puente sobre el AVE Madrid-Málaga: "No es la respuesta que merecen los malagueños"

El presidente de la Junta de Andalucía lamenta que el Gobierno haya dado tres fechas distintas para arreglar la conexión ferroviaria entre Madrid y Málaga.

Imagen de Susana Díaz

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ya detalló el lunes que no prevé reabrir la línea del tren de alta velocidad a Málaga, cortada por un desprendimiento de tierras, antes de la última semana de abril. Eso supone un retraso sobre la fecha prevista en un inicio. Ese corte obliga a realizar por carretera el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, mientras que desde allí hasta Madrid, los usuarios viajan en tren.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha advertido que planteará medidas legales si en Semana Santa, que empieza el 29 de marzo, no estaba restablecida esta conexión. Precisamente, durante la jornada de ayer, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se preguntaba si pasaría lo mismo si esta situación "sucediera en Barcelona" y no en Málaga. Asimismo, Moreno ha interpelado al ministro Puente y a los responsables de Transportes, de Adif y Renfe, ya que "nadie ha asumido la responsabilidad".

Sobre esa línea de alta velocidad, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comunicado en X que explicará "en un vídeo las causas de ese corte, el alcance de los trabajos necesarios para recomponerla y la actitud infantil y sobreactuada de la derecha andaluza".

Antes de hacer esa publicación, Puente ha respondido a varios titulares de prensa sobre temas variados como pueden ser la sanidad andaluza, la vivienda o la educación.

"Al igual que no me gustan las declaraciones de Juanma Moreno, me gustan menos las de Óscar Puente"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora del PSOE no se ha callado ante esos "ataques" y ha asegurado que "al igual que no le gustan las declaraciones de Juana Moreno", "le gusta todavía menos" las de Puente.

Además, ha afirmado que esas publicaciones de Puente "no es la respuesta que merecen los malagueños". Según Díaz, "estamos ante una situación complicada" y considera que "lo que tiene que hacer el ministerio de Transportes es dar explicaciones".

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