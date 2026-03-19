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El 'maquinista gurú' pone fecha al regreso del AVE a Málaga: "No será antes del 30 de abril"

La crisis del AVE en Málaga da un giro dramático tras las revelaciones de Manuel Domínguez, el "maquinista gurú" que ya predijo el caos de Semana Santa y que ahora sitúa la reapertura, como pronto, el 30 de abril.

¿No habrá AVE hasta mayo?

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Marina Aguilar
Publicado:

La crisis de la alta velocidad en Málaga tiene un nuevo y pesimista horizonte. Manuel Domínguez, el maquinista jubilado que ya predijo que el servicio no volvería para Semana Santa, asegura que el Gobierno ocultó deliberadamente la gravedad del parón.

"Yo por lo menos lo que sí puedo confirmar es que el día 11 de marzo ya se sabía que la apertura se iba a retrasar hasta el día 30 de abril mínimo", afirma Domínguez, quien sostiene que se permitió la venta de billetes a sabiendas de que los trenes no circularían por razones que vincula a la estrategia política.

Un problema estructural que amenaza el verano

El informe técnico que maneja el experto es mucho más alarmante que la versión oficial de un simple desprendimiento por lluvias. Según revela, tras las reuniones entre el Ministerio y los sindicatos, se ha detectado una "inestabilidad tremenda" en el suelo de Álora que sostiene las vías.

"Es posible que lleguemos al verano y la línea no esté abierta", advierte el maquinista, señalando que el terreno está completamente removido y requiere una obra de ingeniería mucho más compleja de lo previsto originalmente.

El caos del AVE-BUS y la falta de transparencia

Mientras la vía sigue muerta, los usuarios sufren las deficiencias del sistema de transbordo por carretera. Domínguez denuncia que es "muy grave engañar a las personas durante una semana" permitiendo la compra de billetes para un servicio que se sabía cancelado.

El plan alternativo de autobuses, que intenta suplir la carencia ferroviaria, se perfila ahora como la única opción para los viajeros durante los próximos meses, mientras el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dosifica la información técnica cada quince días.

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